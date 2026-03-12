◇欧州ＣＬ決勝トーナメント１回戦第１戦ポテグリムト３−０スポルティング（１１日）欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１１日、各地で決勝トーナメント１回戦の第１戦が行われ、日本代表ＭＦ守田英正を擁するスポルティング（ポルトガル）は、アウェーでポテグリムト（ノルウェー）に０−３と大敗した。国内リーグでは６試合連続スタメンと、状態を上げていた守田だが、この試合はベンチスタートに。すると今大会のダー