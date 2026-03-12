◇第6回WBC1次ラウンドB組メキシコ1─9イタリア（2026年3月11日テキサス州ヒューストン）メキシコはイタリアに敗れ、1次ラウンドB組で2勝2敗の3位に終わり、準々決勝進出を逃した。メキシコは2勝1敗で最終戦となるイタリア戦を迎えた。イタリアは3戦全勝でこの試合を迎え、米国は3勝1敗で1次ラウンドを終えていたため、準々決勝進出には勝利が絶対条件だった。ただ、序盤から投手陣が好調なイタリア打線につかまり、