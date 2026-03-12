JR九州は12日、2016年4月の熊本地震で被災した九州新幹線「つばめ」の1号車を熊本総合車両所（熊本市）で報道各社に公開した。修繕を施し、九州新幹線の全線開業15年と熊本地震10年の節目での「復活」となった。自走はできないがトレーラーに乗せ台船で熊本港から鹿児島湾に向かい、九州西側の海岸線に沿って北上。4月10〜19日に福岡市の博多駅前で展示する。つばめは16年4月14日夜の最初の激震「前震」の際、熊本駅の南を時速