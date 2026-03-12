大阪市北区鶴野町１番付近の道路で１１日午前６時頃、土留め用の鋼製ケーシング（保護管）が地上面に浮上する事故が発生したことについて、横山英幸大阪市長が１２日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。緊急事態の収拾作業に関して記した。「キタ」と呼ばれる大阪屈指の繁華街・梅田での予期せぬ出来事に対し、横山市長は「鶴野町における下水道事故について、昨日深夜帯に浮上したケーシング周辺に地盤を固める薬剤注入を