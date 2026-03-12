プロ野球ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。子供について語った。司会の黒柳徹子から長男と長女がいると明かされ、小久保監督は「早生まれなんですけれど。2人とも。29と27に。もう大人ですねえ」と年齢を明かした。2人に優勝を祝われる写真も披露すると、29歳の長男・直紀さんについては「自分で福岡で会社を立ち上げて。マネジメント会社を自分で