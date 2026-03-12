高齢者宅に偽の逮捕状を郵送し、現金をだまし取ろうとする新たな詐欺の手口が今月に入って岐阜県内で数件確認され、県警組織犯罪対策課が注意を呼びかけている。現状では現金をだまし取られた被害はないというが、担当者は「警察が捜査の過程で被疑者宅に逮捕状を郵送することはない」と話す。岐阜市内の８０歳代男性が岐阜北署に通報し、９日に認知した。同課によると、６日、男性宅の固定電話に東京都の警察官をかたって「違