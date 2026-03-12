「ＷＢＣ日本代表・自主練習」（１１日、ウエストチェスター）Ｃ組４連勝で準々決勝進出を決めた侍ジャパンはこの日午前３時すぎに決戦の地マイアミに到着。宿舎で休養した後、午後２時半からマイアミ郊外の大学のグラウンドで自主練習を行った。この日は大谷や鈴木らメジャー組野手５人のほか、牧、小園の内野陣２人、坂本、中村、若月の捕手３人の計１０選手だけが時差ぼけを解消するために軽めのメニューで汗を流した。佐藤