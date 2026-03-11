カートで巡る「トロピカルガイドツアー」が楽しい！樹齢40年以上のアレカヤシ群は圧巻！約6万?の広大な敷地でマンゴーやパインなどを育てている「まいぱり宮古島熱帯果樹園」。沖縄三大名花のサンダンカをはじめとする植物も随所に繁り、南国らしい景色が広がります。そんな園内を巡るなら、「トロピカルガイドツアー」(1名1400円・入園料込み)がおすすめ。年齢制限はないので、誰でも気軽に参加できます。予約は不要、現地で直接