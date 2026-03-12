「敗・分・敗・分・敗・分・分・分・敗・敗・分・敗」。出場枠が増えただけで、そこにクオリティは伴っていなかった。【注目】日本はおろか「中国より下」…立場を失う韓国サッカーFCソウルは3月11日、ヴィッセル神戸とのACLEラウンド16第2戦で、1-2の逆転負けを喫した。第1戦をホームで0-1と落としていたソウルは、合計スコア1-3で敗退した。この日、ソウルは先制ゴールを奪って合計スコアで並んだものの、試合終盤に痛恨の逆転弾