モデルの押切もえ（46）がデザインプロデュースを手がけた記念すべき第10棟目となるデザイナーズマンション「PREMIUM CUBE西荻窪#mo（プレミアムキューブニシオギクボシャープエムオー）」の完成が12日、発表された。3月初旬には現地を訪問し、内覧および写真撮影を実施。同物件は建物の完成前から賃貸入居の申し込みが殺到。完成からわずか2週間足らずで大部分の住戸が契約に至っている。また、資産運用型マンションとしての販売