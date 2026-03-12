俳優の杉浦太陽（45）が12日、インスタグラムを更新。自身の誕生日をタレント仲間らにサプライズで祝われ、感激をつづった。杉浦は「45歳のサプライズ誕生日」と書き出し、妻の辻希美をはじめ小山慶一郎や鈴木奈々、カジサックなど多数の友人たちが集まった誕生日パーティーの写真をアップ。「これは嬉しかった…感謝しかないですみんな、本当にありがとう」と感謝した。続けて「そして、ノン…めちゃ頑張りが伝わってきたし