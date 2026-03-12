気象台は、午後3時47分に、なだれ注意報を浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・浜頓別町、中頓別町、枝幸町に発表（雪崩注意報） 12日15:47時点宗谷地方では、風雪や大雪、なだれ、電線等への着雪に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■浜頓別町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■中頓別町□なだれ注意報【発表】14日にかけて注意■枝幸町□な