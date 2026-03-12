29日にG1高松宮記念を開催する中京競馬場のPR隊がターフィーを連れて12日、スポニチ名古屋オフィスを訪れた。第1回中京競馬は14日から29日まで開催。15日は皆藤愛子、21日は元中日ドラゴンズの英智、祖父江大輔、三浦優奈、22日はロッチ、須田亜香里、29日は片岡愛之助が来場しG1高松宮記念のプレゼンターも務める。子供向けイベントも充実。15日は仮面ライダーゼッツショー、22日は名探偵プリキュア！ショー、28日は超宇宙刑