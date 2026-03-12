タレントでモデルの藤田ニコル（28）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。生まれてくる子どもに何と呼ばれたいかとの質問に「母」と答えて、その理由も明かした。MCハライチ澤部佑から「もうすぐでしょ、お子さんね。どうするの。呼ばせ方とか」と聞くと藤田は「なんですかね。でも、なんか『はは』とか」と子どもにあえて「母」と呼ばせたいと話した。藤田は「外でニコルとか名前はちょっと、恥ず