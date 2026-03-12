「『ゴトッ……』て聞こえて振り向いたらコレで心臓止まりかけた」【写真】日向ぼっこ？…この姿はさすがに「事件」すぎる（笑）そんなコメントが添えられた1枚の写真が、Xで大きな反響を呼んでいます。写っているのは、暖かな陽光が差し込む窓辺で、うつ伏せになって寝そべるアフリカワシミミズクの「アルタイル」ちゃん（性別不明・1歳）です。どうやら日向ぼっこには最高の天気だったようで、「さて、ここにしよう！」と場所を