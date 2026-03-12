中国国家税務総局の税収データによると、今年1〜2月、中国では科学技術のイノベーションが良好な成長を示し、多くの分野で目立った成果が示されたことが分かりました。中国のイノベーション産業は1〜2月に急成長し、ハイテク産業の売上高は前年同期比16．1％増と高い成長率を維持したとのことです。うちハイテクサービス業の売上高は同17．2％増となり、特に科学技術仲介サービスは同25．6％増、自然科学研究・試験開発は同17．4％