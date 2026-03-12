新スポーツSUV！2026年1月29日、日産はクロスオーバーBEV（バッテリーEV：電気自動車）「アリア NISMO」マイナーチェンジモデルの価格を発表しました。専用チューニングに加えて新機能が採用された今回のモデルですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが日産の“新型”「SUVスポーツカー」です！ 画像で見る（88枚）ベース車となるアリアは、2020年に発表され、2022年に発売された