福岡東署は12日、福岡市東区青葉3丁目付近の道路上で11日午後4時ごろ、帰宅中の小学生女児が見知らぬ男につきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は年齢不明、上下黒色の服着用、フードを被っていた。