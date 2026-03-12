“解任ブースト”なるものは発生しなかった。それどころか、悪化している感がある。プレミアリーグで大苦戦を強いられているトッテナムは、先月にトーマス・フランク監督を解任し、イゴール・トゥードルを暫定的な新監督に迎えた。47歳のクロアチア人指揮官は、昨季の終盤に古巣ユベントスへ赴き、９試合で１敗という好成績でチャンピオンズリーグの出場権獲得に導いた過去がある。ただ、ロンドン北部では力を発揮できていない