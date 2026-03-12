俳優の石原さとみ（39）が12日、都内で行われたキリンビバレッジ『キリン つよいぞ！ムテキッズ』新商品＆新CM発表会に参加した。【全身ショット】かわいすぎる！爽やかなブルーな衣装で登場した石原さとみ商品名にかけて「無敵の笑顔」を評されると石原は照れ。公開されたCMは子役たちと楽しむ石原の笑顔が魅力的な仕上がりとなった。撮影秘話を問われると「すごく楽しかったです！子供たちが元気いっぱいで、パワフルで、か