阪神は１２日、甲子園で来月７日のヤクルト戦から発売される「監督、選手プロデュースグルメ」を発表した。昨季からの人気商品に加え、及川、伊原、熊谷、高寺といった新たな顔ぶれのグルメもあり、新メニューは１５種類にのぼる。「思い出の味！及川の豚丼弁当」と「甘党・及川のいちご＆みかんクレープ」をプロデュースした及川は「がっつり食べてたくさん応援していただけたらなと思います」と語った。