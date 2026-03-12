タレントの小野真弓さんがインスタグラムを更新。45歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 小野真弓 】45歳の誕生日を報告「なかなか大人になりきれず発展途上のままの私ですが」「コツコツ頑張っていきます」小野さんは「わたくし本日、誕生日を迎えまして45歳になりました」と、笑顔の絵文字を添えて投稿。続けて、「なんだかあっという間に、ぐるぐる一年が過ぎて45という数字を改めて文字で見て