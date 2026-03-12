東京証券取引所12日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は反落した。一時1200円余り下げた。中東情勢の緊迫化で米国の原油先物価格が上昇したことを受け、改めて日本の物価高や企業業績の下押しを懸念。売り注文が優勢になった。終値は前日比572円41銭安の5万4452円96銭。東証株価指数（TOPIX）は49.00ポイント安の3649.85。出来高は約25億9180万株だった。