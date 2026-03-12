NRCの年次会議に出席した日本の原子力規制委の杉山智之委員（左）と原子力損害賠償・廃炉等支援機構の更田豊志廃炉総括監＝11日、米メリーランド州（共同）【ワシントン共同】米原子力規制委員会（NRC）の年次会議が11日（日本時間12日）、東部メリーランド州で開かれた。東京電力福島第1原発事故をテーマにしたセッションで、日本の原子力規制委の杉山智之委員が講演し「事故の痛みを決して忘れない。（原発への規制に）何かが