１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５７２円４１銭（１・０４％）安の５万４４５２円９６銭だった。３日ぶりに下落した。原油価格の高騰による物価高や景気悪化の懸念が意識され、下げ幅は一時１２００円を超えた。中東情勢の緊迫化で海上輸送の要衝・ホルムズ海峡が事実上封鎖される中、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は過去最大規模の石油備蓄の協調放出を行うことを決めた。しかし原油の供給