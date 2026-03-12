◆オープン戦楽天―日本ハム（１２日・静岡）三木肇監督がリクエストに成功し本塁打がファウルになった。１点をリードされた７回１死、江原の投じた初球を西川がはじき返し右翼ポール際にスタンドイン。拍手も飛び交い本塁打と思われたが、すかさず三木肇監督がリクエスト。ビデオ判定が行われ判定が覆り結果はファウルとなった。