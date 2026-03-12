女優の石原さとみが１２日、都内で行われた子ども健康飲料「キリンつよいぞ！ムテキッズ」の新商品＆新ＣＭ発表会に出席した。ＣＭ出演を振り返った石原は、「家族の健康実態クイズ」に挑戦した。食生活の話題になり、２人の子を持つ母親として「好き嫌いがあったとしても大きくなってる。元気よく生きてる」と納得。「（上の）子どもが緑色の葉野菜を残す。お弁当に入れても食べなかったことがあった。その時、好き嫌いがあ