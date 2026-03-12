イランとの開戦以降に実施された複数の世論調査では、米国の軍事行動について米国人の意見は支持政党の境界線で真っ二つに分かれている。ほとんどの調査において、反対意見が賛成を上回る結果となった。ＡＰ通信が１１日、伝えた。これらの調査は、多くの米国人がイランを米国の安全保障に対する脅威と見なし、今回の軍事行動が米国を「不安全」にすると危惧する現状を示唆する。また、深刻な経済混乱を伴う可能性のある長期紛