◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大西幕下２枚目・大花竜（立浪）が無傷の３連勝で王手をかけた。東同４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）に立ち合いで低く懐に入られそうになったが、突き放した。そのまま前に出て、相手に反撃の機会を与えないまま押し出した。「右を固めていた。中に入らせないようにした」と振り返った。同２枚目で勝ち越しに王手。「全部前に出られている。あと１番勝ちたい。残り４番も気合入れる」