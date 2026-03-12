あんこともち米ですぐできる♪「簡単おはぎ」先日公開した栄養たっぷり「まるごとあんこ」。今日は、この「まるごとあんこ」を使って簡単にできるおはぎ（ぼたもち）を作ろうと思います。材料はもち米と、柔らかめ（水分やや多め）に炊いた「まるごとあんこ」。とっても簡単で、特にできたては格別においしいです。ぜひお試しください。「簡単おはぎ」のレシピ材料（〇個分）もち米…… １合あんこ……適宜（00g）作り方１