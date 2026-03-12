ザグザグ本部岡山・中区清水 ドラッグストアを経営する岡山市の「ザグザグ」が商品の陳列作業などを納入業者に無償で行わせていたとして12日、公正取引委員会が「警告」の行政指導をしました。ドラッグストアに対する警告は中国地方で初めてです。 公正取引委員会中国支所によりますと、ザグザグは遅くとも2024年8月から2025年12月にかけて、岡山県や香川県など4県の合わせて33店舗が新規オープンやリニュー