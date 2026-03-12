原油高警戒継続＝オセアニア為替概況 豪ドル/ドルはイラン紛争への警戒感を受けた原油高・ドル高の流れから、朝方に0.7120ドル台を付けた後、いったん調整が入り0.7161ドルまで上昇した。その後、再びドル高に振れると、0.7120ドル前後と朝の安値を更新した。 対円ではドル主導でやや不安定な動き。朝方は対ドルでの豪ドル売りと、159円台に乗せて上昇するドル円での円売りが交錯。113円30銭台を一時付けるも、その後の対ド