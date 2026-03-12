【スウェーデン】 消費者物価指数（CPI）（確報値）（2月）16:00 予想0.6%前回0.6%（前月比) 予想0.5%前回0.5%（前年比) 予想0.6%前回0.6%（除く住宅ローン・前月比) 予想1.7%前回1.7%（除く住宅ローン・前年比) 【トルコ】 経常収支（1月）16:00 予想-47.0億ドル前回-72.5億ドル トルコ中銀政策金利（3月）20:00 予想37.0%前回37.0% 【南アフリカ】 経