18:30ベイリー英中銀総裁、金融安定理事会（FSB）会議開会挨拶 13日 0:00ボウマンFRB副議長、バーゼルIIIと銀行規制について講演（質疑応答あり） 1:25ビルロワドガロー仏中銀総裁、ブルームバーグ主催イベント出席 2:00米30年債入札（220億ドル） 中国全国人民代表大会（全人代）閉幕 ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで） ※予定は変更される