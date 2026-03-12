【これからの見通し】中東有事は長引きそうな情勢、悪い円安への対応にも留意 中東有事は長引きそうな情勢になっている。トランプ米大統領は、対イラン戦争で米国・イスラエルの圧倒的な優勢を強調している。しかし、その言動は不規則なもので、実際に早期終結に至るビジョンは明示されていない。ホルムズ海峡ではイランによる機雷の設置が報じられており、まだ船舶の航行には危険な状況になっている。米国はタンカーな