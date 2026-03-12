ドル円はイラン情勢警戒で朝の節目の159円超え、その後調整も底堅い＝東京為替概況 12日の東京市場でドル円は、朝方のドル買いで直近の上値を抑えていた159.00円を超えて上昇、159.24円を付けた。ホルムズ海峡を通過しようとしたタイ船籍の貨物船への攻撃や、十数個の機雷設置の報道などから有事のドル買いが強まった。前日の海外市場でのドル高により1.15ドル台後半を付けていたユーロドルが1.1530ドル台まで下落