元フジテレビでフリーアナウンサーの中井美穂（61）が11日放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。夫で元ヤクルト監督で野球評論家の古田敦也氏（60）との結婚について振り返る場面があった。この日はフジテレビの2年先輩のフリーアナウンサー、長野智子とともに出演。かつては「プロ野球ニュース」で大人気となった中井。当時は「バラエティーやりたいのに、スポーツが来ちゃって“なんで？”って