熊本城・二の丸広場で新たな栽培品種とみられる桜が見つかったとして、熊本市が１６日から名前を選ぶ市民投票を実施する。市熊本城総合事務所は「熊本城でしか見ることができない桜として価値を高めていきたい」としている。同事務所によると、２０２２年度に実施した樹木調査で、城内にあるソメイヨシノなど約５００本の桜の中から既存の品種と異なる１本を発見。専門家から「新たな栽培品種として成立し得る特徴を有している