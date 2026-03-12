お笑いコンビ・レインボー、ぺこぱ、四千頭身が１１日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。レインボー・ジャンボたかおが、芸人界で一斉にぺこぱ・シュウペイに関する謎の噂が広がったとして、「いま日本国民全員が大好きな超有名女優と交わった」と明かし、スタジオが騒然。吉本楽屋で、ジャンボがバカなふりしてシュウペイ本人に直撃することが決まり、確認したという。ジャンボによると、シュウペイ