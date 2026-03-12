宇都宮の新しい「足」として定着したライトラインが、さらに使いやすく進化します。宇都宮ライトレールは、2026年4月1日（水）に平日および土日祝日のダイヤ改正を実施します。今回の改正は利用者の利便性向上を目的としており、日中時間帯の発車時刻を平日・休日で完全に揃えるほか、混雑が激しい朝夕ラッシュ時の等間隔運行を推進。「毎時同じ時間に電車が来る」という覚えやすさと混雑緩和を両立させた、開業以来最も「実戦的」