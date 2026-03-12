スカパーＪＳＡＴホールディングスが底堅い。同社は１２日、傘下のスカパーＪＳＡＴの連結子会社であるスカパー・ピクチャーズの発行済み株式の一部となる３２％を、伊藤忠商事の１００％子会社であるアイライツポートに譲渡することを決めたと発表した。伊藤忠は１０日にアイライツポートの設立とともに、スカパー・ピクチャーズの株式追加取得と持ち分法適用会社化を発