ケミプロ化成＝人気再燃で一時ストップ高。高市早苗首相肝いりの成長戦略では、１７の重点投資分野に関して日本成長戦略会議が優先的に投資支援対象とする６１製品・技術を選出、今後品目ごとに官民投資ロードマップを作成し漸次政策発動の運びとなる。そのなか日本発祥の次世代電池であるペロブスカイト太陽電池がリストアップされており、その関連銘柄への物色人気が再燃している。ケミプロは紫外線吸収剤で国内トップシ