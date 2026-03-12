Jリーグは12日、J1百年構想リーグ地域リーグラウンドの一部日程変更を発表した。これは10日と11日に開催されたAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)ラウンド16第2戦、AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)準々決勝第2戦の結果を受けてのものとなる。ACLEでFC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が準々決勝、ACL2ではガンバ大阪が準決勝への進出を決めていた。以下、開催日程変更となる試合■J1百年構想リーグEAST▽変更前第11節4月18