さっきみたいなの気になんねーの？▶▶この作品を最初から読む似てないふたごの「ややこしくてほほえましい」日々のエピソード！社交的でモテる弟・空は、内向的で地味な兄・大地を見て日に日にため息をつく毎日。彼は兄が嫌いというわけではなく、兄が「女子にモテない」のが嫌でした。空は幼い頃に憧れたかっこいい大地のことを忘れられず、パッとしない彼にモヤモヤが募ります。「兄の魅力を周囲に知らしめたい」「ち