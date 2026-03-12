È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²­Æì¤ÎÀÄ¤¤³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤È¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÐÊ¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û²­Æì¤Î³¤¤òÇØ¤ËÐÊ¤à¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ø¥¢¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬①② / È¬ÌÚÍ¦À¬¤Î¥Ë¥åー¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë ¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬²­Æì¤Î³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¡Ü¥á¥¬¥Í¡Ü¤Õ¤ï¤Õ¤ïÃ»È±ÈäÏª FANTASTICS¤Ï3·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWelcome to Sunshine¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë²­Æì¤òË¬Ìä¡£È¬ÌÚ¤Ï¡Ö