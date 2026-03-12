ワールド [東証Ｐ] が3月12日大引け後(15:30)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期の連結税引き前利益を従来予想の183億円→142億円(前の期は154億円)に22.4％下方修正し、一転して8.1％減益見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結税引き前利益も従来予想の98.9億円→57.9億円(前年同期は81.5億円)に41.4％減額し、一転して28.9％減益計算