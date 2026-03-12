12日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数301、値下がり銘柄数1150と、値下がりが優勢だった。 個別ではアール・エス・シー、共栄タンカーがストップ高。ケミプロ化成、リバーエレテックは一時ストップ高と値を飛ばした。三井住建道路、ナカボーテック、フィル・カンパニー、パピレス、片倉コープアグリなど28銘柄は昨年来高値を更新。パス、デリカフーズ