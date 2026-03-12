リンクをコピーする

12日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ194195-6.9 49460 ２. 日経Ｄインバ 27879-2.74756 ３. ＷＴＩ原油 2559392.04858 ４. 野村日経平均 17618 -20.8 56590