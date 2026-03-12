12日の日経平均株価は前日比572.41円（-1.04％）安の5万4452.96円と3日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は103、値下がりは1472、変わらずは14と、値下がり銘柄の割合が90％を超える全面安商状だった。 日経平均マイナス寄与度は112.31円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が102.95円、東エレク が78.22円、京セラ が19.25円、豊田通商 が18.85円と並んだ。 プラス寄与度トップは