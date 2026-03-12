ＣＲＩ・ミドルウェア [東証Ｓ] が3月12日大引け後(15:30)に配当修正を発表。従来無配としていた26年9月期の上期配当を13円(前年同期は無配)実施するとし、下期配当は従来計画の27円→14円に修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 １．概要及び理由当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としておりましたが、本年2月6日のスタンダード市場への市場区分変更を機に、株主の皆